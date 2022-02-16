Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB açıkladı: 33 terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı: 33 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından 4 teröristin öldürüldüğünü belirterek toplamda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.