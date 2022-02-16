Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB açıkladı: 33 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından 4 teröristin öldürüldüğünü belirterek toplamda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.