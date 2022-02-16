Türkiye Gazetesi

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi çözmek için çabalarına devam ediyor.. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek İkinci Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını söyledi. Lavrov, bu vesileyle Antalya’da yapılması planlanan Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etti. Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Lavrov’a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de telefonla konuştu. İki bakan, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele aldı. Çavuşoğlu, arabuluculuk teklifini Kuleba'ya da iletti.

AB, Rusya’ya yaptırım hazırlığında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya’ya yönelik yaptırım hazırlığında olduğunu belirterek, Rusya’nın enerji sorununu silah olarak kullanmaya karar vermesine karşı da oldukça hazır olduklarını ifade etti.

NATO'dan Rusya uyarısı: Ukrayna'ya yönelik her an işgal başlayabilir Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Stoltenberg "Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan her an bu işgali başlatabilir" ifadesini kullandı.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak 2014’teki ülke olmadıklarını ve bütün dünyayı şaşırtacaklarını söyleyen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar “Hiçbir şey Kremlin’de planlandığı gibi olmayacak ve Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak” dedi