Türkiye Gazetesi

Ercan Seki DUBAİ/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ziyareti ile ilgili “İş birliğimizde, son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileri taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olduğunu memnuniyetle müşahede ettik” dedi.

Resmî ziyaret için gittiği BAE dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti başarıyla tamamladıklarını belirtti. Erdoğan “Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız. Ziyaretimiz süresince Birleşik Arap Emîrliklerindeki kardeşlerimizden büyük muhabbet ve yakınlık gördüğümü özellikle dile getirmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Yakın zamanda bir Riyad ziyareti söz konusu mu? Bir de İsrail Cumhurbaşkanı da mart başında Türkiye’ye geliyor. Bu ziyaretten beklentileriniz nelerdir?

Biz Suudi Arabistan’la da olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilerleme arzusundayız. Sayın Herzog da mart ayında ülkemize bir ziyareti öngörülüyor. Böyle bir adımın atılması Türkiye-İsrail ilişkileri açısından iyi olacaktır.

Sayın Zelenski ile görüşmeniz olmuştu. Sayın Putin ile görüşmeniz, değerlendirmeniz olacak mı?

Sayın Zelenski, kendisiyle yaptığımız görüşmede “Putin, Zelenski, Erdoğan” olarak yapılacak üçlü bir görüşmeye olumlu yaklaştığını ifade etti. Bu arada da Sayın Putin ile telefon diplomasisi yapmak suretiyle buna nasıl baktığını kendisinden öğrenmek isteyeceğim.

Yunanistan’ın adaları silahlandırması devam ederse Türkiye’nin ne tür adımları olabilir?

Bu konuyu BM’nin gündemine taşıdık. Yunanistan’ın bu işi böyle devam ettirmesi hâlinde bu uyarıyı en üst düzeyde yaparız. Çünkü malum, adalar konusu hep tartışmalıdır. Bunun için de Bakan’ım “Bizi bu konuları tartışmaya açmak zorunda bırakmasınlar” diye onlara alt düzeyden bir uyarı yaptı. Hayırlı da oldu.

Putin’in Macron’a yönelik muamelesi çok konuşuldu. Bu gerçekten de sizin “Avrupa’da bu krizi çözecek lider yok” ifadenizin bir anlamda teyidi mi oldu?

Sayın Putin ve Macron’un görüşmesinde ortaya çıkan görüntünün ne anlama geldiği hususunda bizim ilave bir yorum yapmamıza esasen gerek bulunmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu “İndirim yapılana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim” dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir.

“HDP’Yİ ÇILDIRTIYORLAR”

Altı muhalefet lideri mutabakat metnini 28 Şubat’ta yayınlayacak. Bu konuda görüşleriniz nedir?

Niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP’yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz.

İleride bu altı muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı?

Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez.

Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1’e düşürüldü. Ancak özellikle marketlerde uygulamada bir sıkıntı olduğuna dair genel bir kanaat var. Zincir marketlerin organize hareket etmesi maddi anlamda bir millî güvenlik sorunu teşkil etmiyor mu?

Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek. Ben tabii Hazine ve Maliye Bakanı’mıza “Süratle bunların üzerine gitmeniz gerekiyor” dedim. Onların patronlarıyla da bizzat Nureddin Bey görüşmek suretiyle bunların üzerine gitmeye ve bir de bunları teftişe devam edeceğiz. Biz devlet olarak temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik ama bir de dedik ki siz de indireceksiniz. “Biz nasıl KDV’yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz” dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Şurada bir iki ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın.

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