Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da yapılmasına yönelik başvurular yarın başlayacak. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyen haneler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

ÖDEMELER MART AYINDA BAŞLAYACAK

Mart ayının ikinci haftasından sonra ödemeler başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için hane başına yıllık 450 lira 1150 lira arasında değişen destek tutarı kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

YILDA İKİ KEZ GERÇEKLEŞECEK

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

BÖLGE BÖLGE DESTEK TUTARI SAPTANIYOR

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi. Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.

Cezayir’de bir binada doğal gaz patladı, 8 kişi ölü Cezayir’in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde yaşanan olayda bir binada doğal gaz patlaması oldu, 8 kişi öldü 6 kişi de yaralandı.