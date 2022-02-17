Türkiye Gazetesi

Giresun'da Türkiye'yi hüzne boğan bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, saplantılı nişanlısı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Bu acı olay sosyal medyada büyük yankı uyandırarak kullanıcılar, faillerin, azmettiricilerin ve Sıla'yı bu yaşta nişanlayan ailesinin cezalandırılmasını istedi. İşte olayın detayları...

Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında, il dışına kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

2019'DA SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞ

Sabah'ın haberine göre, Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısı Göktürk'ün Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun'a geldiği ortaya çıktı. Sıla ile yüz yüze görüşen ve geçtiğimiz yıl Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının, ailenin evinde 5 gün kaldığı öğrenildi.

BİRLİKTE TRABZON'A KAÇTILAR

Ancak Sıla'nın ailesi, Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışlarına tepki göstererek birlikteliklerine karşı çıkınca Sıla ile Gökçek Trabzon'a kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine Sıla ve zanlı Trabzon'da yakalanırken Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konduğu ortaya çıktı.

1 AY BİRLİKTE KALDILAR

Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri'nde (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, NİŞAN BOZULDU

Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun'a getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara'ya döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

"BİRLİKTELİĞİMİZ KALMADI, ŞİKAYETÇİYİM"

Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailesi, Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe etti. Ailenin talebi doğrultusunda, Savcı talimatıyla Sıla yeniden Sevgi Evlerine teslim edildi. Bu süreçte Sıla'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandı.

Ancak bu esnada Sıla, 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istedi. Genç kız, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söyledi.

"NEDEN VAZGEÇMİYORSUNUZ?"

Hüseyin Can Gökçek'in geçtiğimiz ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği ve taksi ile Sıla'nın evine gittiği öğrenildi. Sıla ile görüşen zanlı, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladı.

Olay sabahı gittiği Sıla'nın evinde Gökçek'e kapıyı Sıla açtı. Babaannesiyle birlikte olduğu evde zanlı ile mahkeme konusundan konuşan Sıla, şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine "Şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" diyerek Sıla ile tartışmaya başladı.

BIÇAĞI EVDE BIRAKIP KAÇTI

Ardından evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giden Hüseyin Can Gökçek, bir bıçak alarak Sıla'nın bulunduğu odaya gitti. Talihsiz kız çocuğuna birden fazla bıçak darbesiyle saldıran zanlı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtı. Gökçek'in sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.

İnternette tanıştığı kişi, 16 yaşındaki kızı evinde öldürdü Giresun’da 16 yaşındaki genç kız, internette tanıştığı genç tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızın daha önce de aynı kişi tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.