MSB'den yapılan açıklamada, 'Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Akıncı TİHA'nın görev uçuşu görüntülerini kişisel hesabından "Tuna boylarında sıra selviler..." mesajıyla retweetledi.