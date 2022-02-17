Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE YOLDA

Dernek ve vakıfların yöneticileri abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar. Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

SORUN ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETLERİNDE

Sorun elektrik üretim maliyetlerinin artması. Peki niçin arttı. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Doğal gazımızın yüzde 99'unu yurt dışından ithal ediyoruz, petrolün yüzde 92'si, elektrik üretiminde kullandığımız önemli bir kısmını yurt dışından ithal ediyoruz. Ürettiğimiz elektriğin yarısı dış kaynaklı olmaktadır. Doğal gaz ve kömür. Doğal gaz fiyatları son bir yılda 10 katı aşan bedelleri gördü. Sadece Türkiye değil şu anda enerjide dışa bağımlı tüm dünya ülkelerinin böyle bir sorunu var. Avrupa'da Asya pazarlarında var. Maliyetlerle yüzleşiyorlar.

5000 LİRALIK DESTEK

Akaryakıt piyasası var, ÖTV'yi almamak suretiyle 65 milyar liralık katkı sağlanmış oldu. Toplamda 100 milyar liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Hanehalkı bazında baktığımızda 5000 liralık destek oldu. Bu yıl ne olacak? Bu yıl da bu destek miktarı bundan daha az olmayacak. Rakamlar, Hazinemizin yüklenmiş olduğu bedelin geçtiğimiz yıldan daha fazla olacağını gösteriyor. Zorunlu olarak bu artan maliyet tüketicilere de yansıdı. Tüm artış maliyetini Hazine üzerinde bıraktığımızda devletin vatandaşına her alanda yaptığı hizmet ve yatırımlar var. Eğitim, sağlık, savunma... Tamamı itibarıyla baktığımızda bütçenin tüm imkanlarını enerji sübvansiyonlarına ayırmak çok da doğru değil

"FİYATLAR GEVŞEYİP GERİ GELECEK"

Elektrikte satış büyüklüğü 500 milyar lira, aynı oranda doğal gazda var. Elektrikte yüzde 50'sini devlet üstüne alsa 250 milyar lira eder, doğal gazda da aynı şekilde. Rakamların büyüklüğü vatandaşların dikkatini çekecektir. Sorunun kaynağı yurt dışındaki Fiyat artışları. Bu böyle devam eder mi? Bizim beklentimiz fiyatların gevşeyip geri geleceği. Bu sadece enerji ürünlerinde yaşanmadı, emtialarda da oldu. Küresel anlamda gıda fiyatlarında da oldu. Yıllarca yıllık enflasyonu yüzde 1-2'yi geçmeyen Batılı gelişmiş ülkelerde enflasyon iki hanelere gidiyor, ÜFE'leri iki haneleri çoktan geçti. En kısa sürede bunu aşacağız.

DAR GELİRLİ AİLELERE ISINMA YARDIMI

Yıllık 450 ile bin 150 olarak ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak.

ISPARTA ELEKTRİK KRİZİ

3 Şubat günü Isparta tarihinin son zamanlarındaki kar yağışını hiç almamışlardı. İl ve ilçede bu denli bir yağış alınmadığı ifade edildi. Isparta genelinde metrekareye 89 kilogram yağış vardı. Olay olduğunda yurt dışındaydım. Döner dönmez Isparta'ya intikal ettim. Bu kadar kısa sürede 11 saat içinde yağışın olması atmosfer açık şebekelerde ciddi hasarlar oluşturdu. Yıllık 1000-1200 aralığında Isparta'da arıza kaydı alınırken bu oran 10 bine çıktı, 10 katına çıktı. 10 yılda oluşan arıza 1 günde oluşmuş oldu. Personelin buna yetişmesi mümkün değil, personel takviyesi yaptık. Süratle de il ve ilçe merkezlerinde sorunu kaldırdık. Lokal bir afet baktığımızda. Afet esnasında ne yapılabilir, sonrasında ne yapılabilir? Öncesindeki hazırlıklar yeterli miydi değil miydi? Biz bir inceleme değil, bir an önce şehri normalleştirmek için çalışmalar yaptık. Elektrik dağıtım sektörünü çağırdık acil eylem planlarının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin uyarılarımıza yaptık, TEDAŞ dağıtım şirketi ile ilgili inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre yetkilerin varsa eksik ve noksan noktaları tespit edilecek. EPDK'ya gönderilecek ve gereği de yapılacak.

ELEKTRİĞE ZAM GELİR Mİ?

Doğalgaz ve elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini bekliyoruz. O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğuracaktır.

Camiye elektrik faturası yüzünden icra geldi Şanlıurfa Siverek'te bir köy cami, yüksek elektrik faturası sebebiyle icralık oldu. Mil Diyanet-Sen İlçe Başkanı Ebubekir Çilenti, bu duruma tepki gösterdi.