Türkiye Gazetesi

Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçen yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmış balıkçılık ve turizm sektörünü derinden etkilemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimleri sayesinde Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da temizleme çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu Temmuz ayının başlarında müsilaj denizin dibine çekilmişti.

MÜSİLAJ TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Nara Burnu açıklarında teknesiyle balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, müsilajın boğazda yeniden kendini göstermesini cep telefonuyla kayıt altına aldı. 12 Şubat Cumartesi günü Nara Burnu açıklarında kayıt altına alınan görüntülerde suyun bulanık olduğunu bu hafta da bulanık suda müsilajın öbekler oluşturmaya başladığı görüldü.

“UMARIM ARTARAK DEVAM ETMEZ”

Kamera kaydı sırasında açıklamalarda da bulunan Kızoğlu, Marmara Denizi bizim denizimiz ve tüm sınırları ile bize ait. Onun yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz söylenmişti. Bakanlığımız adımlar atmıştı, Marmara Belediyeler Birliği bu konuda toplantılar düzenlemişti. Bunların denetimlerinin bir an önce sıkılaştırılması gerektiği ortada. Yani ileri biyolojik arıtma tesisleri aktif kullanılmalı, arıtılan sular, arıtılmış olsa dahi bertaraf şeklinde derin deşarja tabi tutulmamalı. Bu konuda yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor, denetimlerini sıklaştırması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta böyle öbekleşme yoktu, sadece bulanıklık şeklindeydi. Bu hafta ise grup grup öbekleşmiş durumda. Hiç hoş bir manzara değil, umarım artarak devam etmez” dedi.

Bakanlık müsilaj için düğmeye bastı: Arıtma tesisi kurulması şart Müsilajı araştırmak için kurulan Meclis komisyonu, Marmara’ya her gün 4,8 milyon metreküp kentsel atık döküldüğünü ve kirliliğin yüzde 72’sinin İstanbul kaynaklı olduğunu ifade etti.