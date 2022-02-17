Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan Fidan (39) ve Veli Yaman (47) çifti, 22 yıl önce evlendi. Çift, yıllarca çocuk sahibi olmaya çalıştı, Antalya ve farklı illerde çeşitli tedaviler gördü ancak bir sonuç alamadı. İkilinin beklediği gün seneler sonra geldi. Antalya’da özel bir hastanede tedavi gören karı koca hayallerine kavuştu. Veli Yaman, doğumda eşinin yanında olmak istedi. Fakat doğum sırasında aşırı heyecan ve stresten bayıldı. Sağlık çalışanlarının müdahalesi sonucu kendine gelen baba, “Azra” adını verdikleri kızını kucağına aldı.

"AŞIRI HEYECANLANDIM"

Evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olmak istediklerini belirten Veli Yaman, bu zamana kadar da hiç ümitsizliğe kapılmadıklarını söyleyerek “’acaba denese miydik’ diye düşünmemek için bütün tedavileri yaptırdık. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen kısmetimiz 22 yıl sonra geldi. Şu gördüğünüz mutluluk her şeye bedel. Kızımın doğumuna girdim Çocuğumu gördüm. Aşırı heyecanlıydım. 22 yıldan sonra biraz tansiyon problemi yaşadım. Bir iki defa başım döndü. Dinlendirdiler orada. Çok şükür mutluyuz" dedi.

"EŞİM KÖTÜ OLMASINA RAĞMEN DIŞARI ÇIKMADI"

Fidan Yaman da çocuk sahibi olmak için verdikleri 22 yıllık sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini belirtti. Hamilelik sürecinin ise bir o kadar kolay ve güzel geçtiğini dile getiren anne Yaman "Önce Allah sonra doktorumuz Ali Fuat Şengör sayesinde çok şükür kızımızı elimize aldık. 22 yıldan sonra mutluyuz. Doğum sırasında eşimin bayıldığını gördüm. Bayağı bir kötü oldu. Doktorlar 'Dışarı çıkaralım' dedi. Gene de çıkmadı. O kadar mutluydu ki çıkmak istemedi" ifadelerini kullandı.

"22 YILLIK MUTLULUK BAYILMA İLE SONLANDI"

Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör ise şunları söyledi: Yaklaşık bir yıllık tedavi neticesinde çift çocuk sahibi oldu. Tabi aşırı heyecan ve aşırı stresten dolayı böyle biraz trajikomik olayla karşılaştık. Doğum sırasında tamamen anne ve bebeğe konsantre olmuşken bir anda babanın tansiyonu düştü. Yüzü bembeyaz oldu. Arkadaşlar hemen ilk müdahaleyi yapıp yere yatırdılar. O anda bebek de doğmuştu. Bu geçici bir tansiyon düşmesiydi. Heyecandan kaynaklanıyordu. Gerekli müdahaleden sonra baba toparladı. Daha sonra kucağına aldı. Hep beraber fotoğraf çekildik. Güzel bir anı oldu. '22 yıllık mutluluk bayılma ile sonlandı' diye bir espri de yaptık. Allah uzun ömürler versin. Çocuğumuz gayet iyi, sağlıklı. 3 kilo ağırlığında kız bebeğimiz oldu. Hastaneden de taburcu edildiler.

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