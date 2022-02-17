Türkiye Gazetesi

Yurdun bir kısmı, kar ve soğuk hava ile mücadele ederken, Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de bulunan iller için uyarı geldi. Yapılan açıklamada söz konusu bölgede, kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji duyurdu! Kar geri geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunda batı bölgelerde sağanak yağış, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarında ise ciddi bir düşüş beklenmiyor.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2022 tarihli hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan açıklamada pek çok il için turuncu kodlu uyarı verilerek yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.