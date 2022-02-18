Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önceki gün TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, toplantıda, yargı paketlerine devam edileceğini söyledi. Altıncı yargı paketi ve yapılması planlanan bazı düzenlemelerle ilgili hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Bozdağ, kısa bir süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti. Bozdağ “Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet önceliklerimiz arasında. Zor bir süreçten geçiyoruz. En kısa zamanda bu çalışmalarımızla ilgili belirli kurumlarla bir araya geleceğiz” dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET MASADA

Yeni yargı paketinin önümüzdeki ay Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Pakette öne çıkan kritik düzenlemelerden birisi de kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yapılacak yeni düzenlemeler olacak. Bakan Bozdağ, göreve gelmesinin ardından kadına karşı şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılması için çalışma yürüteceklerini ve bu konuya öncelik vereceklerini ifade etmişti. Yargı paketi ile Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesindeki takdirî indirim sebepleri, yani iyi hâl düzenlemesi yeniden gözden geçirilecek. Yapılacak düzenlemeyle bir kadını öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis cezasıyla yargılanan sanıkların duruşma sırasındaki olumlu davranışları iyi hâl indirimi kapsamına girmeyecek. Yani sanıklar kravat taktığı için cezaları hafiflemeyecek. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ısrarlı takip eylemi de suç sayılacak.

Tartıştığı kadına dehşeti yaşattı Düzce'de bir adam, tartıştığı kadını sokak ortasında vurup ortadan kayboldu.

Bozdağ'dan 'kadına şiddet' vurgusu: Yeni adımlar gerekiyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “15 yerinden bıçaklanan kadını onu bu hale getirene adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor” dedi.