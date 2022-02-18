Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 99 ‘mahrem imam’, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Mülki İdareye sızan mensuplarından sorumlu mahrem imam oldukları anlaşılan 15 ‘mahrem imam’, toplam 114 şüphelinin, Ankara merkezli 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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