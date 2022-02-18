Türkiye Gazetesi

Giresun'da internetten tanıştığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice öldürülen Sıla Şentürk olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Eski nişanlısının acımadan katlettiği kız çocuğu Türkiye'nin gündeminden düşmezken 2019'da internetten tanışan ikilinin, Gökçek'in 5-6 kez Giresun'a gelmesiyle yüz yüze görüştüğü daha sonra da Sıla'nın ailesinin Gökçek'i öğrendiği biliniyor. Ailenin çağırması üzerine yeniden Giresun'a gelen Gökçek'in daha sonra Sıla ile görüşmesi engellendi ve karakola şikayet edildi. Bunun üzerine cezaevine giren Gökçek'in telefonunda uygunsuz resimler olduğu, ailenin bu resimleri görünce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

ANNESİ VE HALASININ İFADELERİ ALINDI

Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odasında, boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ile Sıla'nın annesi Asiye Şentürk ve halası Hayriye Ö. ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ŞİKAYET ETTİLER

Sabah'ın haberine göre, Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi.

Sıla ile yüz yüze görüşen Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, bu sırada Hüseyin Can'ın cep telefonunda Sıla'nın ailesinin uygunsuz fotoğraflar görmesi üzerine Hüseyin Can'ı şikayet ettikleri belirlendi.

Sıla ile zanlının Trabzon'a kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalanan Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKINCA SILA 1 AY YANINDA KALMIŞ

Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

7 ARALIK'TA SILA DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda Savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı, bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi.

'ŞİKAYETİNDEN NEDEN VAZGEÇMİYORSUN'

Hüseyin Can Gökçek'in geçtiğimiz ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği ve taksi ile Sıla'nın evine gittiği öğrenildi. Sıla ile görüşen zanlı, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladı.

Olay sabahı gittiği Sıla'nın evinde Gökçek'e kapıyı Sıla açtı. Babaannesiyle birlikte olduğu evde zanlı ile mahkeme konusundan konuşan Sıla, şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine "Şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" diyerek Sıla ile tartışmaya başladı.

AİLENİN VE SILA'NIN KORUMA TALEBİ YOKMUŞ

Ardından evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giden Hüseyin Can Gökçek, bir bıçak alarak Sıla'nın bulunduğu odaya gitti. Talihsiz kız çocuğuna birden fazla bıçak darbesiyle saldıran zanlı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtı. Gökçek'in sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi.

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