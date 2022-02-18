Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte para soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Parada Sahtecilik” suçlarını işlediği bir şebekeyi tespit ederek operasyon için devreye girdi.

İstanbul, Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde Düzenlenecek olan operasyon için ekipler bu sabah harekete geçti ve eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDE, TABANCA VE 50 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şebeke üyeleri, ifade işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Polis firari 33 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA ÖNCEDE OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında daha önce yapılan ara operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 185 bin lira olan sahte paraları piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen şahıslar sahte paralar ile yakalanmıştı.

PİYASAYA SÜRÜLMESİ PLANLANAN SAHTE 55 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Basım ve kesim işleri tamamlanmış 5 bin 500 dolar, kesim işlemi tamamlanmamış piyasaya sürmeye hazır toplam değeri 55 bin doları bulan sahte 100’lük banknotlar halinde dolar, ayrıca matbaa olarak kullanılan yerde para sayma makinası, çok sayıda folyo, giyotine, para yapımda kullanılan çok sayıda kâğıt, yazıcı kartuşu, filigran gibi materyaller ele geçirilmişti.

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