Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Eylül ayında Sorgun Çamlığında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirmiş ve bölgedeki yangının söndürülmeye çalışılırken elinde çakmakla ormanı yakmaya çalışan Semih Kuloğlu, orman görevlileri tarafından yakalanıp jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

İşte ormanı yakan suçlu için mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu. Ormanı yakmaya çalışan Semih Kuloğlu, ,"kasten orman yakma" suçundan 15 yıl hapis, 25 bin TL adli para cezası verildi.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen karar duruşmasında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü vekili Selma Enhoş ve Sanık zorunlu müdafi Zehra Sadık, salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Semih Kuloğlu, Segbis aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları sorulan sanık zorunlu müdafi Zehra Sadık, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Antalya'da orman yakarken suçüstü yakalanan şahıs hakkında mahkeme 15 bin TL adli para cezası ve 25 yıl hapis cezası verdi.

Beyan ve son savunması sorulan Semih Kuloğlu ise son söz olarak bir diyeceği olmadığını belirtti ve beraatini ve tahliyesini talep etti.

MAHKEME 25 YIL HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI VERDİ

Mahkeme, Semih Kuloğlu'nun "kasten orman yakma" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 6831 sayılı Orman Kanununun 110/4 maddesi uyarınca 12 yıl hapis ve 1000 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca aynı suçu birkaç kez daha işlemiş olması nedeniyle 15 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

18 Eylül 2021 tarihinde Sorgun Çamlığında dumanlar yükselmesi üzerine harekete geçen ekipler, yanan bölgeyi söndürmeye çalışırken 2 ayrı bölgede daha yangın çıkmış, 4. bölgede elinde çakmakla ormanı yakmaya çalışan Semih Kuloğlu, ormancılar tarafından farkedilmiş ve yakalanmıştı. Kuloğlu, ormancılar tarafından jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Antalya’da başlayan orman yangını kontrol altında Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor Antalya'da dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları 8 helikopter ve bir uçakla havadan ve karadan sürüyor.

Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.