Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili firari 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlı, Dulhan G., adliyeye sevk edildi.

BİR ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda Duhan G. adlı bir şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dehşet anları restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Polis ekipleri, korkunç cinayetin ardından kamera kayıtlarını incelemeye almıştı. Bu kapsamda; 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı. Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Seccad Yeşil Bursa'da yakalanmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil tutuklandı Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Zanlı Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi Eski Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Seccad Yeşil, bugün Bursa'da yakalanmıştı. Yeşil, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kilit isimin çarpıcı ifadesi ortaya çıktı Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tutuklanan 8 şüpheliden biri olan Ali Y.’nin ifadesi ortaya çıktı. Ali Y. ifadesinde olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yürek yakan paylaşım Geçtiğimiz günlerde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurularak hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Erken, “Ne çok sevmişim seni ben, canım nasıl yanıyor bir bilsen” ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 kişi için tutuklama talebi Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.