Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 463.855 Covid-19 testi yapıldı, 87.411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 102 bin 94 oldu.

ÜLKENİN %93'Ü AŞILANDI

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,82 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 730 bin 193 doza yükseldi.

OSMANİYE AŞIDA BİRİNCİ

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

ŞANLIURFALILAR AŞIYA UZAK DURUYOR

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"VAKALAR DÜŞÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" ifadesini kullandı.

Dikkat, Covid ciltte de sinyal veriyor: Bu belirtiler varsa test yaptırın Dikkat, cildinizdeki bazı semptomlar koronavirüse işaret edebilir. Kurdeşenin viral enfeksiyonların yaygın bir belirtisi olduğuna dikkat çeken, Prof. Dr. Ahmet Akçay, teninde döküntüsü olanların koronavirüs testi yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'de korkunç olay: Covid-19 yardım parasıyla kiralık katil tuttu ABD’nin Florida eyaletinde bir kadının, 2021'de devletten aldığı Covid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttuğu ortaya çıktı.

Ölen kişinin cansız bedenine 41 gün Covid testi yapıldı, 28’i pozitif çıktı İtalya’nın Chieti sahilinde ismi açıklanmayan bir kişi yüzdüğü sırada boğularak hayatını kaybetti. Ölen kişinin otopsisindeki detaylar ise bilim dünyasını şaşırttı. Cesede 41 gün boyunca yapılan 28 Covid-19 testi pozitif çıkarken, koronavirüs testi öldükten sonra da negatife dönmeyen adam morgda karantinaya alındı.