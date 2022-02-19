Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Uluslararası Anlaşmaların görüşüldüğü Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye’nin savunma sanayindeki silah ve sistem ihracatı ile bunun muhtemel sonuçları gündeme geldi. Komisyonda değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Her ilişkinin bir bedeli veya bir getirisi var. Yani, Rusya Ukrayna’ya biz SİHA sattık diye saldırmayacak. Rusya’nın Ukrayna’yla ilgili veya Doğu Avrupa’yla ilgili düşüncesi farklı dolayısıyla sadece bizim satmış olduğumuz ürünlerin bir savaşa veya daha fazla bir gerginliğe neden olacağını söylemek çok doğru olmayabilir. Tabii ki silah satarken bunun siyasi yansımalarını, getirisini götürüsünü düşünüyoruz” diye konuştu.

Savunma sanayii satışlarının izlenmesi ve onaylanması konusuna da değinen Kaymakcı, “Millî Savunma Bakanlığında bir onay süreci var, Dışişleri Bakanlığına da danışılıyor. Sanayi Bakanlığı ile de paylaşıyoruz ve dolayısıyla kararlar bu çerçevede alınıyor. Biz tabii şu ana kadar hep silah satın alan bir ülkeydik dolayısıyla silah satan ve savunma sanayisi konusunda işbirliği eli uzatan ülke konumuna da geldik” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya ile 8 yıldır zaten savaşıyoruz Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin barışçıl yollardan çözülmesini istediklerini söyleyen Büyükelçi Bodnar "Rus ordusu saldırırsa, Ukrayna halkının tamamına yakını ülkesini savunmaya hazır " dedi