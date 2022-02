Türkiye Gazetesi

Giresun'da eski nişanlısı tarafından babaannesinin evinde boğazı kesilerek öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katili hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Hüseyin'in darp, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit gibi bir çok suç kaydı var. Sıla'nın halası Hayriye Öztürk ise zanlıyla olan konuşmalarını ve tehditleri ilk kez anlattı.

KIZ ARKADAŞININ FOTOĞRAFIYLA SAHTE HESAP

Sabah'ın haberine göre, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek, çocuk yaşta suç işlemeye başlayarak başta hırsızlık olmak üzere birçok suça karıştı. Ankara'da yaşayan Gökçek'in lise yıllarında bir kız arkadaşı olduğu, onun fotoğraflarını kullanarak sahte Instagram hesabı açtığı ve erkeklere mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla kız arkadaşına küfreden Gökçek'in bu hareketinin ardından lise öğrencisi kız çocuğu ve ailesi, Gökçek'ten şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK SUÇU DA VAR

Gökçek'in bir diğer sabıkası ise hırsızlık. Zanlının geçtiğimiz yıl yine Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bulunan teknoloji mağazasından iki sarj aleti, bir spor mağazasının da koşu ayakkabısı çalarken yakalandığı belirlendi. Tekstil mağazasından da mont çaldıktan sonra yakalanan zanlının, olay yerine gelen polislere direndiği ve hırsızlıkla birlikte bu suçla ilgili de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

BIÇAKLA YARALAMA, DARP, ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL İSTİSMAR

Hüseyin Can Gökçek'in suçlarından bir tanesi ise bıçakla yaralama. Gökçek'in arkadaşı M.U.A'nın işyerine giderken onunla tartıştıktan sonra arkadaşını bıçakla yaraladığı, hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.Bir alışveriş merkezi önünde de vatandaşlardan sigara isteyen Hüseyin Can Gökçek'in kendisine sigara vermeyen bir kişiyi darp ettiği bundan dolayı hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suç kaydı içerisinde Sıla'ya yönelik "çocuğun cinsel istismarı" kaydının da yer aldığı öğrenildi.

HALASI TEHDİTLERİ İLK KEZ ANLATTI

Giresun'da merkeze bağlı Yalı Mahallesi'nde Türkiye'yi yasa boğan bir cinayetle 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek'in olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği öğrenildi. Sıla'nın halası Hayriye Öztürk, cinayetten önce zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek o tehditleri şu ifadelerle anlattı:

"Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk ve tutuklandı. 4-5 kez beni de telefonla aradı ve bana küfürlü tehditler savurdu. Ben ise ona 'Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın' dedim"

"KAFASINA KOYDUĞU CİNAYETİ İŞLEMEYE GELMİŞ"

Ardından acı olayın yaşandığını ve katilin gelip Sıla'yı vahşice katlettiğini hatırlatan hala Öztürk, "Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmazdı ve içine atardı. Yurtta kalmasını da kendi istemişti. Katil, kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş belli ki. Dediğini de yaptı. Hepimiz perişan olduk. Bu acı hiç bitmez. O katil ne kadar ceza alırsa alsın, içimizin yarası sönmeyecek. Cezaevinde de olsa nefes alacak. Bizim kızımızın canını aldı. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Güzel rabbim cezasını versin" dedi.

BABAANNE KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİİ

Sıla Şentürk cinayet sırasında 75 yaşındaki babaanne Hatice Şentürk acıların en büyüğünü yaşadı. 25 gün önce beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gören ve felç geçiren babanne konuşma yetisini kaybetti. Sıla da ailesinin isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait kurumdan babannesine bakmak için ayrıldı. Katil, Sıla'yı babannesinin gözü önünde canice öldürdü. Sıla'nın babaannesi, halası ve babası dün mezar başında gözyaşı döküp dua okudu. Torununun mezarına kapanan babaanne yürek sızlattı.

BALIM SILA'YI BEKLİYOR

Bıçakla öldürülen Sıla'nın babaannesinin evinin önünde bulunan kulübede besleyip büyüttüğü köpeği Balım da sessizliğe gömüldü. Komşular, 'Balım sanki Sıla'yı bekliyor' dedi.

Sıla'nın babası konuştu: Devlet o katili bana versin Giresun'da öldürülen Sıla Şentürk'ün babası açıklamalarda bulundu. Baba Bekir Şentürk, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in kendisine teslim edilmesini istedi. Şentürk, eşiyle ayrı olduğu iddialarını da cevapladı.

Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden eski nişanlısı Hüseyin Gökçek hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Bakan Soylu, Sıla Şentürk'ün katilinin nasıl yakalandığını anlattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki Sıla'yı canice katleden Hüseyin Can G'nin yakalanma detaylarını anlattı. Katilin başkasına ait cep telefonu olduğunu, buna rağmen güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.

Sıla Şentürk cinayetinin detayları ortaya çıktı, katil Hüseyin tutuklandı Türkiye dün canice katledilen Sıla Şentürk'e ağlıyor... Henüz 16 yaşında olan ve 21 yaşındaki eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen genç kızın cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Katil Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı.