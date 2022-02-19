Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın 3 Afrika ülkesine düzenleyeceği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak ve Türkiye ile bu devletler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte katılacak.

ERDOĞAN DAKAR BÜYÜKELÇİLİĞİNİN BİNA AÇILIŞINI YAPACAK

Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirilecek.

İLK RESMİ ZİYARET

Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

YATIRIMLARIN ARTMASI İÇİN FIRSAT SUNACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Senegal ve Gine Bissau'ya gerçekleştireceği ziyaretlerin, ikili ticaret hacimlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda yükselmesi ve Türk iş insanlarının bölgede yapacağı yatırımları artırması açısından fırsatlar sunması bekleniyor.

Erdoğan Afrika turunda Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunu sürdürerek Cezayir'den ayrıldı ve Ekvator Ginesi'ne geçti

Erdoğan: Siyasi ilişkileri çok daha farklı şekilde geliştireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Avusturya'daki UID temsilcilerine yaptığı konuşmada, siyasi ilişkilerin çok daha farklı bir şekilde geliştireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını kıracağız Engelli Memurlar Ataması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda istihdam edilen engelli sayısının 192 bine dayandığını duyurarak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesiyle tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı temin etmeyi hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu. Erdoğan atama programında ekonomi mesajı verdi. "Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntılardan kurtaracağız" diyen Erdoğan, "Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını kıracağız" dedi.