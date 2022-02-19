Türkiye Gazetesi

Türk ordusu Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yok etmeye devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin yerleri tek tek tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

'DURMAK YOK, MÜCADELEYE DEVAM'

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

YILBAŞINDAN BU YANA 403 TERÖRİST ETKİSİZ

Türk ordusunun terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlar hız kesmeden devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 1 ocaktan bu yana yapılan açıklamalara göre toplamda 403 terörist etkisi hale getirildi.

MSB açıkladı: 33 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından 4 teröristin öldürüldüğünü belirterek toplamda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.