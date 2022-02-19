Türk ordusu Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yok etmeye devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin yerleri tek tek tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
'DURMAK YOK, MÜCADELEYE DEVAM'
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
YILBAŞINDAN BU YANA 403 TERÖRİST ETKİSİZ
Türk ordusunun terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlar hız kesmeden devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 1 ocaktan bu yana yapılan açıklamalara göre toplamda 403 terörist etkisi hale getirildi.
MSB açıkladı: 33 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından 4 teröristin öldürüldüğünü belirterek toplamda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.