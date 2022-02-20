Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Bugün başlayacak ve 23 Şubat'a kadar sürecek görüşmelerde Türkiye, bu devletler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak. Cumhurbaşkanı, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumunun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte iştirak edecek. Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binalarının resmî açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın Gine Bissau’yu ziyaretleri, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmî ziyareti teşkil edecek. Erdoğan'ın ziyaretleri FETÖ’nün Afrika’daki etkisinin kırılması bakımından da önem taşıyor.

KAZAN-KAZAN POLİTİKASI

Türkiye, Afrika ile ekonomik ilişkilerini eşit ortaklık temelinde kazan-kazan esasına dayalı inşa ediyor. Geçen yıl itibarıyla Türk firmaları, Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen 1.150'den fazla proje üstlendi. Kıta çapındaki yatırımların değeri de 6 milyar doları aştı. TUİK verilerine göre, Sahra Altı Afrika ülkeleri ile dış ticaret hacmi geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 24,8 artarak 10,7 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde bölge ülkelerine ihracat yüzde 31 yükselerek 7,9 milyar dolar, ithalat da yüzde 10 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TİCARET ARTARAK SÜRÜYOR

2021'de KDC'ye ihracat yüzde 6,4 azalarak 53,7 milyon dolar, ithalat yüzde 1.426 artarak 14,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin söz konusu dönemde KDC'ye en çok ihracat yaptığı fasılların başında "hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri" geldi.

Geçen yıl Türkiye, Senegal'e 529,5 milyon dolarlık ürün satarken, bu ülkeden 10,9 milyon dolarlık ürün satın aldı ve Senegal'e ihracat yıllık bazda yüzde 47 arttı, ithalat ise yüzde 43 azaldı. Türk ihracatçıların geçen yıl Senegal'e en çok ürün sattığı ilk 3 fasıl "demir ve çelik", "demir ve çelikten eşya" ve "elektrikli makine ve cihazlar" olarak sıralandı. Türkiye’nin Gine Bissau’ya ihracatı geçen yıl, 2020’ye göre yüzde 18 yükselerek 9,8 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 314 yükselerek 4,9 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkeye en çok “demir ve çelik”, “tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” ve “çeşitli mamul eşya” ihraç edildi.

ZİYARETTEN UMUTLULAR

Ankara'da eğitim gören Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretin ikili ticaret, siyaset ve eğitim alanındaki iş birliğine katkı yapacağını düşünüyor. Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencisi İdi Amisi "Her zaman güçlü Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında yatırım ilişkileri ve ticaretin geliştiğini görmek istiyoruz" dedi. Hacettepe Üniversitesinde jeoloji mühendisliği eğitimi gören Kazombo Usseni "Son yıllarda yapılan çalışmalarla gerek siyasi gerek ekonomik gerek eğitim alanlarında büyük adımlar atıldı ve kesinlikle böyle devam etmesini isterim" diye konuştu.

Güney Afrika'da her haneye ücretsiz internet verilecek Güney Afrika nüfusunun sadece yüzde 60'ı internet kullanıyor. Hükümet, bu oranı daha da artırmak için ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planladıklarını açıkladı.

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