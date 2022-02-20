Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan zamları protesto etmek için toplanıldı. Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarının yanı sıra siyasi isimlerde protestoya katıldı. Katılanların arasında CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de halkın sıkıntılarını dinledikten sonra basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLİNDEN ENGELLİ VATANDAŞA ÇİRKİN HAREKET

Kameralar kayıt altına alınırken Ünlü’nün o esnada engelli bir vatandaşa sergilediği tavır dikkat çekti. CHP’lü Ünlü konuşma sırasında orada bulunan engelli vatandaşa, “Ya şunu alın buradan ya” diyerek çevresindekilere seslendi. Engelli vatandaş kolundan tutularak uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı. Ünlü’nün sergiledi tavır tepki çekti.

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