Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kelebekler vadisinde 4 yıl önce Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan iterek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakan Aysal 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Aysal karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

HALA PARA PEŞİNDE KOŞUYOR

Katil Hakan Aysal'ın cezaevinde tutuklu olmasına rağmen son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.

Eşinin ve 7 aylık doğmamış bebeğinin katili olan Hakan Aysal'ın hala para peşinde olma çabaları duyanları pes dedirtti.

FACEBOOK'TA YORUM YAPTIĞI İÇİN DAVA AÇILDI

39 yaşındaki Talha Y., Hakan Aysal'ın para çabaları sonucu mağdur olanlar biri ve Facebook'ta 'Bunları yavaş yavaş her gün bir etini kopara kopara geberteceksin. Yoksa müebbet bu şerefsiz için ödül olur' yorumu yaptığı için Hakan Aysal'ın avukatı tarafından yorumu tespit edilerek kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Talha Y. verdiği ifadede "İlgili yorumu Hakan Aysal'a hitaben yapmadım. Öyle olsa Hakan Aysal'ın kendi hesabına yazardım. Son zamanlarda çoğalan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım" dedi.

5 BİN LİRA VERMEDİĞİ İÇİN DAVA AÇILDI

39 yaşındaki adam ardından Uzlaşmacı tarafından arandı. Uzlaşma için kendisinden istenen 5 bin lirayı vermeyen Talha Y. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

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