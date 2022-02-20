Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 902'nci gününde de sürüyor.

OĞLUMU HDP'Lİ VEKİL KANDIRDI

2017 yılında Samsun'dan 23 yaşındayken üniversite okumak için İstanbul'a giden, 3 ay sonra da İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, oğlunu HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin kandırıp dağa gönderdiğini iddia etti.

OĞLUM GELİN TESLİM OLUN

Aydın, “Evlat mücadeleme devam ediyorum. 3 yıldır burada aileler olarak evlatlarımız için oturuyoruz. Onlara çağrı yapıyoruz, lütfen duyun bizi. Oğlum Zafer gelin teslim olun, biran önce yuvanıza kavuşun. Dağlarda sizin işiniz yok, anne ve babalarınızın kucakları açık size. HDP’li İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından siyaset yapıyoruz diye aldılar içlerine çocuğumu. Oğlum 2 ay yaz tatilinde üniversite okurken İstanbul’dan İzmir’e geçip 1 hafta içinde kayboldu” dedi.

Evlat nöbetinde 900. gün: Şehitler ölmez, vatan bölünmez Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler evlat nöbetinin 900. gününde. Diyarbakır'da, Türkiye'nin birçok noktasından gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Evlat nöbeti 887’nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 887. gününde de sürüyor.