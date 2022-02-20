Türkiye Gazetesi

Harekat bölgelerinde Mehmetçiğin teröristlerle mücadelesi başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesini sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiği belirtildi.

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.