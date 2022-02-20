Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekipleri devriye atarken saldırı uğradı. Suruç'a bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda bir önceki hafta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada Osman Toraman hayatını kaybetti.

Kavganın ardından olası bir kavga daha yaşanmaması için güvenlik amaçlı bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede devriye atan ekipler, kavganın yaşandığı mahallede bir anda taşlı saldıırya uğradı. Taş ve sopaların kullanıldığı saldırıda jandarmaya ait araçlar zarar gördü.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMESİ İÇİN POLİSE VERİLDİ

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Suruç Cumhuriyet Savcılığı, “soruşturmanın şeffaf şekilde yürütülmesi” ve “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi ile “adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi” açısından soruşturmanın jandarma aracılığıyla değil, polis aracılığıyla yürütülmesine karar verdi.

GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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