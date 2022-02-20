Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "FETÖ ile mücadelede desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkürlerimi iletiyorum" diyen Erdoğan, "Biz de terörle mücadelesinde Kongo'nun yanında olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Bu son 6 ayda üçüncü bir araya gelişimiz. Ziyaretimin ikili ilişkimizdeki ivmeyi daha da artıracağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanını, gösterdiği başarıdan dolayı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planıyla 2022-2026 döneminde ikili ilişkiler bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.

KONGO'YA FETÖ'YLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik. İkili işbirliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Güvenlik ve terörle mücadele karşısındaki dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. FETÖ ile mücadelede desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo Cumhuriyet Hükümeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesile ile 1 Şubat'ta terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum. Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Türküye Maarif vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin tamamının 2018-2019 eğitim öğretimden bu yana ülkede düzenlenen sınavlarda başarı elde etmesi sevindiricidir.

TİKA mesleki eğitimden sağlığa, idari ve sosyal desteğe, okul yenilemesine çeşitli projeler yürütüyor. Kalkınma çabalarında Kongo'nun yanında olmaya devam edeceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temelini güçlendirdik. Böylece iş birliğimizi geliştirmeye dair ortak irademizi ortaya koyduk. Değerli dostum, siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ivme ile, ekonomik ticari.. ilişkilerimiz güçleniyor. Salgın öncesinde 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse 2'ye katladık. 250 milyon dolar olan hedefimize doğru yürüyoruz. Bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız.

TÜRKİYE'DEN KONGO'YA KORONAVİRÜS AŞISI DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Kongo makamlarının desteği ile iş adamlarımızın buradaki yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz. Türkiye-Afrika zirvesi vesilesiyle açıkladığım Covid aşısına dair çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız, bu gece ya da yarın 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında 100 bin doz Turkovac aşısını gönderecek. Önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımların hem Afrika hem de Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum.