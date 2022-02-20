Türkiye Gazetesi

Korkutan depremler art arda oldu. Önce Ege Bölgesi sallandı sonra Marmara, iki depremle ilgili de AFAD'dan açıklama geldi. Datça açıklarında saat 22.47 sularında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

MARMARA DA SALLANDI

Bir diğer deprem haberi de Marmara'dan geldi. Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak ölçüldü. Saat 23.20'de meydana gelen depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta olduğu belirtildi.



Jeoloji profesöründen deprem uyarısı: Aklı başında olan Marmara'dan gitsin Uzmanlar beklenen Marmara depreminin şiddetli olacağı ve her an gerçekleşebileceği konusuna dikkat çekerken, çarpıcı bir uyarı da jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan geldi. Yaltırak, "Depreme karşı önlem ve tedbir almayacaksanız Marmara’yı ve evlerinizi bırakıp gidin" dedi.



Muğla'da korkutan deprem Muğla'nın Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.