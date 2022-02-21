Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.
TUTUKLULUK HALİNE KARAR VERİLDİ
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Çarşı davasının Gezi Parkı ana davasından ayrılmasına karar verdi. Dosya, mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilecek.
Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi'ne 'Osman Kavala' tepkisi Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konsey kararına tepki gösterdi. Konsey, Kavala kararı AİHM'e gönderilsin dedi.
Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen davanın üçüncü duruşmasında mahkeme sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.