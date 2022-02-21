Türkiye Gazetesi

2023 seçimleri için görüşmelere başlayan 6 muhalefet partisin bir adım daha attı. Geçtiğimiz 12 Şubat’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluşmuştu. Parti liderleri şimdi de geniş katılımlı toplantı ile bir araya geliyor.

PARTİ LİDERLERİ 28 ŞUBAT’TA BİR ARAYA GELİYOR

Yemekte, 6 partinin hazırlıklarını tamamladığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasının son şekli görüşülmüştü. Sonrasında ortak bildirinin de yayımlandığı toplantıda, parti genel başkanları kendilerine sunulan 24 sayfalık taslağı, 28 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna açıklama kararı aldı. 6 muhalefet partisi liderinin katılımıyla 28 Şubat’ta yapılacak ortak açıklama toplantısının ayrıntıları da netleşmeye başladı.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM METNİ OKUNACAK

Partilerin kurmaylarının hazırlıklarını sürdürdüğü toplantının, Ankara'daki Bilkent Otel'de 13.30'da yapılmasına karar verildi. Toplantıda genel başkanların oturma düzeninin, partilerinin alfabetik sırasına göre yapılması kararlaştırılırken, parti genel başkanlarının imzalayacağı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metninin kurmaylar tarafından okunması üzerinde anlaşıldı. Genel başkanların birer konuşma da yapacağı toplantıya, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de davet edildi. 700'e yakın davetlinin bulunacağı toplantıda, kitapçık haline getirilen metin katılımcılara da dağıtılacak.

PARTİLER ALFABETİK SIRAYA GÖRE SIRALANACAK

6 muhalefet partisi genel başkanının 28 Şubat'ta yapacağı ortak açıklama için davetiyeler de hazırlandı. Partilerin alfabetik sıraya göre yer aldığı davetiyede liderlerin imzası bulunuyor. Ahlatlıbel'de liderlerin onayına sunulan ve 28 Şubat'ta açıklanacak metin, yasama, yürütme ve yargı temel ayaklarından oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın yapısı, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi ile TBMM'ye ilişkin düzenlemeler içeren metinde yaklaşık 60 başlık bulunuyor. Metinde ayrıca “Demokratik Sistemin Temel Esasları” ana başlığında temel hak ve hürriyetler, ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, basın özgürlüğü, RTÜK'ün ve YÖK'ün yapısı, çevre hakları, kamu yönetiminde esas alınacak ilkeler, kamuya alım süreçlerinde liyakat ve mülakat, yolsuzlukla mücadele ve Siyasi Etik Kanunu gibi başlıklar da yer alıyor.