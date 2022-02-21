Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli COVİD-19'a yakalandı. Koronavirüs olan Bakan Pakdemirli sağlım durumu hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, "Durumumum iyi hamd olsun rahat geçiriyorum" dedi.

"AŞILARIM TAM SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Bakan Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" ifadelerini kullandı.



Bakan Pakdemirli'nin Twitter paylaşımı