AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
"HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYORUM"
Numan Kurtulmuş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Kurtulmuş, "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı.
Bakan Kurum koronavirüse yakalandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.