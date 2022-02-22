Türkiye Gazetesi

5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, bunun ilk ikisinin hayata geçirildiğini söyledi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun kendilerini ziyaret ettiğini belirten Akbaşoğlu, görüşmeyi ve devamında yapılacak çalışmaları şöyle anlattı: Kendi taleplerinin sözlü ve yazılı olarak ilettiler. Ayrıntılı bir görüşme yaptık. 5 adım atmak suretiyle bir süreç yönetimden bahsetmiştim. Bir, asgari ücretle işe başlayacağız. Memur ve emeklilerin durumunu ele alacağız. Bunları hayata geçirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili görüşmeler başladı. İnşallah 2022 yılı içerisinde nasıl bir sonuç oluşturduğunu göreceğiz. Kamu çalışanı ile ilgili söz verdiğimiz kadrolar hayata geçirilecek. Adilane bir yaklaşım içerisinde olunacağını ifade ettik. Belediyelerde çalışan bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu karara bağlandıktan sonra EYT'li kardeşlerimizin durumunu masaya yatırmak, platform yetkililerle görüşmek suretiyle kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk. Onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler.

EMEKLİNİN İKRAMİYE BEKLENTİSİ

Bu arada Ramazan ve Kurban Bayramları’nda 1.100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. İkramiyenin bu seneden itibaren 2 bin liraya çıkarılabileceği konuşuluyor.

EYT için 5 formül masada! İşte EYT'liler için masaya gelen modeller Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyetin geçen çarşamba günü TBMM’de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi, EYT müjdesi bekleyenleri heyecanlandırdı.