Türkiye Gazetesi

Muhammed Şehid Güngör isimli teğmenin “Ya Rabbi, almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle. Aziz ordumuzu karada, havada, denizde her daim mansur ve muzaffer eyle. Birliğimizi beraberliğimizi daim eyle. Vatanımızı ve milletimizi hiçbir zaman boyun eğdirme. Birliğimize kastetmek isteyenlere fırsat verme” şeklindeki duası, 28 Şubat artığı kimi çevreleri rahatsız etti. Duaya bile tahammül edemeyen kesimler tepkiyle karşılandı. Millî Savunma Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mezunlarını “din işleri ve moral subayı” olarak istihdam etmek üzere eğitime aldı. Duanın söz konusu eğitimin mezuniyet töreninde çekildiği tahmin ediliyor.

28 Şubat davası hükümlülerine ret: Darbeci generaller cezaevinde kalacak Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında cezalarının kesinleşmesinin ardından cezaevine konulan yedi eski generalin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.