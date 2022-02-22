Türkiye Gazetesi

Hal yasası konusuna değinen Erdoğan tüketiciyi korumayı amaçlayan düzenlemenin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

İkinci düzenlemenin e-ticaretle alakalı olduğunu belirten Erdoğan, "Üçüncüsü perakende ve dördüncüsü de hal kanunu. Bunların hepsi birlikte düşünülebilir. Hal Kanunuyla alakalı bir taslağımız var ama arzu ettiğimiz neticeyi alabilmek için sıralı bazı adımların gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

"HALLERİ KAYIT ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın büyük hallerinin çıkışlarında kontrol noktaları oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Burada hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hem de Ticaret Bakanlığımızın denetim elemanları var. Ürünlerin halden çıkışından markete ulaştığı fiyata, kamyonların taşıdıkları miktara kadar bir denetim söz konusu. Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz." dedi.

"ÜRETİCİLERİN HALLERE GİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Düzenleme ile fiyatların dengelenmesini amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, "Çıkacak olan düzenlemeyle hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Yani orada belli bir kotada üretici birliklerine bir kontenjan vereceğiz ve onların hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde bir rol oynayabilsinler. Tabi taslağımız var ama bu düzenlemeleri yapıp akabinde onu geçireceğiz. Bir sıralaması ve bir mantığı var kendi içerisinde." diye konuştu.

ÇALIŞMALAR 2018 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Hal yasası ilk kez eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde günceme gelmiş, ürün kalitesi, maliyeti, zamanında ulaşım ve israfın önlenmesi noktasında yasanın büyük bir soruna çözüm olacağına değinilmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2018 itibarıyla şekillenen çalışmalar, en sonunda taslak hâlini almıştı.

ÜRÜNLERE DİJİTAL KÜNYE GELİYOR

Yeni yasa, fahiş fiyat uygulamalarına karşı halleri dijital olarak takip etmeye imkân tanıyacak. Bu kapsamda her ürünün bir dijital künyesi olacak. Devreye alınacak dijital sistem ile piyasa fiyatları takip edilirken, ürünün hangi süreçlerden geçtiği, ne kadar ürün üretildiği, tüketildiği veya zayi edildiği izlenecek.

'Yeni Hal Yasası'nda sona gelindi Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2018 itibarıyla şekillenen Yeni Hal Yasası, en sonunda taslak hâlini almıştı. Yasaya ilişkin çalışma tamamlanmak üzere.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'hal yasası' açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üreticiden 50 kuruştan çıkan ürünün tüketiciye 5 liraya götüren aradaki sıkıntıyı çözmek zorunda olduklarının altını çizerek, “Çalıştığımız hal yasası asla ve asla Antalya’daki üreticilerimizi veya diğer illerdeki üretildikten sonra hale kadar gelen boyutu etkileyecek çalışma değil aslında. Burada biz bir çalışma yapıyorsak şuna inanmanızı arzu ediyorum. Bu çalışma Antalyalı üreticilerin tarımla ilgilenen herkesimin faydasına olacak çalışmadır. Sizin aleyhinize bir çalışma asla çıkmaz” dedi.

Hal yasası kısa sürede tamam! Komisyonculuk bitecek Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak “Fiyatlardaki manipülasyonu azaltacak Hal Yasası ile; tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturacağız. Ürün kalitesi, maliyeti, zamanında ulaşım ve israfın önlenmesi noktasında bu kanun ciddi çözüm olacak” dedi