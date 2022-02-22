Türkiye Gazetesi

Giresun'un Erikliman köyünde 16 yaşındaki Sıla Şentürk sosyal medyadan tanıştığı Hüseyin Can Gökçek tarafından evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Polis tarafından yakalanan Gökçek, tutuklandı. Espiye Kapalı Cezaevi’ne konulan Hüseyin Can Gökçek, soruşturma kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

'AKIL SAĞLIĞI TAM'

Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi. Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü.

16 yaşındaki Sıla Şentürk, internetten tanıştığı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Can Gökçek, sosyal medyadan tanıştığı Sıla Şentürk için 16 Şubat'ta Ankara'dan Giresun'a giderek, ailesiyle Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 16 yaşındaki Şentürk'ü bıçaklayarak öldürmüştü. Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden eski nişanlısı Hüseyin Gökçek hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Sıla Şentürk cinayetinin detayları ortaya çıktı, katil Hüseyin tutuklandı Türkiye dün canice katledilen Sıla Şentürk'e ağlıyor... Henüz 16 yaşında olan ve 21 yaşındaki eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen genç kızın cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Katil Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı.

Bakan Soylu, Sıla Şentürk'ün katilinin nasıl yakalandığını anlattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki Sıla'yı canice katleden Hüseyin Can G'nin yakalanma detaylarını anlattı. Katilin başkasına ait cep telefonu olduğunu, buna rağmen güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.