Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığındaki toplantıda düzenlemenin son şekli ele alındı. Edinilen bilgilere göre; kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine getirilmesi planlanan düzenleme, 3 ana başlıktan oluşuyor.

PLATFORMLARA YENİ SORUMLULUKLAR

İlk olarak sosyal medya platformlarına yeni sorumluluklar getiriliyor. Mevcut durumda ‘tüzel’ kişi sıfatına sahip olan sosyal medya şirketleri temsilcileri yapılacak düzenleme ile ‘gerçek’ kişi olacak. Böylelikle temsilcilikler sembolik olarak kalmayacak, daha işlevsel olacak.

YALAN HABERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

İkinci olarak, yalan haberin yayılmasının önüne geçilecek adımlar atılacak. Yalan haberleri bilerek ve sistematik bir şekilde yayanlara, hapis cezasına kadar varan yaptırımları getirilmesi planlanıyor. Bunların yanı sıra düzenleme ile internet medyasının yasal altyapısı da oluşturulacak. Böylelikle Basın İlan Kurumundan ilan almaları sağlanacak. Çalışanlar da basın yasasına tabi olacak. Yine, internet haber sitelerine dezenformasyonla mücadele kapsamında sorumluluklar getirilecek.

YÜZDE 60'I ASILSIZ

Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay “Dünya genelinde, Facebook'ta yüzde 67, web sitelerinde yüzde 60, YouTube'ta da yüzde 56 oranında sahte haber ile karşılaşılıyor. Aynı oranlar ülkemiz için de geçerli” demişti. Doğanay “Google Trends’teki arama istatistiklerine göre yalan haber, gerçek dışı bilgi ve dezenformasyon içerikli paylaşımlardan alınan terimlerin aranması yüzde 34,3 arttı. Bu artışın 2021 yılında yüzde 40’ın üzerinde olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya devi anlık konum özelliği getirdi Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal ağda tercih edilen 'hikayeler' özelliğinin fikir sahibi Snapchat, yeni bir özellik daha başlattı. Artık kullanıcılar anlık konumlarını paylaşabilecek. Daha çok WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarındaki bu işlevin Snapchat'e gelmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada talep çok... El beceriniz gelir kapınız olsun Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarına sosyal medya uygulamaları önemli bir kazanç kapısı oldu. El örgüsü bebek, battaniye, emzik askısı en çok rağbet görenler arasında.