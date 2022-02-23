Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunda ekibinde bulunan Özel Harekat Şube Müdüründen acı haber geldi. Erdoğan Senegal'deyken Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi geçirdi.

ERDOĞAN'IN UÇAĞIYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren (sağda) de vardı.

SOYLU’DAN TAZİYE MESAJI

Polis müdürünün vefatı sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah."

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