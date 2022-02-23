Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar bugün düşüşe geçecek ve sağanak yağış yurdun birçok bölgesinde etkili olacak.

Hava sıcaklığı Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ HAKİM

Yurt genelinde yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu açıklandı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji'nin yayımladığı verilere göre ülke genelinde 5 gün süreyle hava durumu şöyle olacak:

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA

24 ŞUBAT PERŞEMBE

25 ŞUBAT CUMA

26 ŞUBAT CUMARTESİ

27 ŞUBAT PAZAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerine kadar İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16

Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'nin yayımladığı raporda, hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Antalya, Burdur, İzmir, Aydın, Isparta, Muğla için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Bölge bölge, il il yağış durumunu açıklayan meteoroloji vatandaşları sel baskınlarına karşı uyarırken sağanağın bazı yerlerde oldukça şiddetli olacağını duyurdu.

Meteoroloji'den 11 ile kritik uyarı: Kuvvetli geliyor Meteoroloji 11 şehir için yarın sabah saatlerine işaret ederek, bazı bölgelerde kuvvetli, bazı yerlerde ise çok şiddetli sağanağın etkili olacağını duyurdu.