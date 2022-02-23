Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurlarının Ege Denizi'nde 2 tane Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığını duyurdu.

112 Acil Sağlık ekipleri ile 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Ege Denizi'nde avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan tarafından ateş açıldı. 1 kişi yaralandı.

Sahil Güvenliği Komutanlığı internet sitesinde açıklamada bulundu. Açıklamada, 22 Şubat saat 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş edildiği, mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığı kaydedildi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Komutanlık, "Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur." dedi.

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