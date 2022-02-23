Türkiye Gazetesi

İran uyruklu S.M.A. adlı bir yolcu, dün Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) havayolu ile Dubai’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Yolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri tarafından takibe alındı.

İranlı yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar geliş peronunda durduruldu ve bagajı x-ray cihazına sokuldu. Kontrol edilen bagajda bulunan şampuan kutularında ekipler bir yoğunluk farketti. Ekipler, şampuan kutularını açarak kontrol etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda piyasa değeri 10 milyon lira olan ve ağırlığı 365 gram olan kaçak pırlanta ele geçirildi.

AĞIRLIĞI 365 GR VE PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL

Açılan şampuan kutuları içerisinde, 19 parça kilitli poşetler halinde zulalanmış, toplam ağırlığı 365,80 gr. gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan pırlanta taşları ele geçirildi.

EL KONULDU

İran uyruklu yolcu S.M.A. gözaltına alındı ve ekipler tarafından pırlantalara el konuldu. Zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisteki ifade işlemleri süren pırlanta kaçakçısı hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Operasyonda yurt dışına götürülmek istenen ve yaşa olduğu öğrenilen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Kablodan tablo çıktı: İstanbul Havalimanı'nda sıfır atık sergisi İstanbul Havalimanı'ndaki plastik kutu, poşet gibi atıklar sanata dönüştü. Kablolardan yapılan portre görenleri hayran bıraktı.

İstanbul Havalimanı acil durumlara hazır İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, senaryoya göre uçak kazasına müdahale edildi. Nefes kesen tatbikat gerçeğini aratmadı.