Türkiye Gazetesi

Erdoğan Senegal'deyken Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren, şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Erdoğan'ın katılımıyla Şehit Eren için tören düzenlendi. Erdoğan'ın açıklamalarda bulunduğu törende dualar edildi, cenaze namazı kılındı Şehit Eren son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

'ÇOK YOL YÜRÜDÜK'

"Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Yine bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabi haberi aldık, böyle bir kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koydular. Ne bir an ileri, ne bir an geri. Rabbimizin takdir ettiği saat gelince emanetini malum alıyor.

'SABIR DİLİYORUZ'

İçişleri Bakanım, Ticaret Bakanım, onlar da son ana kadar hastaneye beraberce gittiler. Tabii ki takdir buymuş ve şehidimizi birlikte aldık, tekrar ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına, kardeşlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik, Allah için de sevdik.

'MESLEĞE SARILIŞININ NE DENLİ ONURLU OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Rabbim bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin. Tekrar ailesine sabırlar diliyorum."

TÖREN'E BİRÇOK SİYASİ KATILDI

Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Evlat nöbetinde 900. gün: Şehitler ölmez, vatan bölünmez Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler evlat nöbetinin 900. gününde. Diyarbakır'da, Türkiye'nin birçok noktasından gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş düzenlendi ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

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