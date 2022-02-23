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Türk balıkçılara ateş açılması sonrası Türkiye'den Yunanistan'a nota verildi
23.02.2022 - 18:08 | Son Güncelleme: 23.02.2022 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında Türk balıkçı teknelerine ateş açılması sonucu 1 vatandaşın yaralanması ile ilgili Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Etiketler : Yunan Sahil Güvenlik,
828837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/828837.aspx
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