Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Kırım Türklerini millî önderi ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemil Kırımoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini arayarak işbirliği teklifinde bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Nobel’e aday gösterilen Kırımoğlu, gazetemize yaptığı açıklamada “Putin bana iş birliği yapmam karşılığında bazı vaatlerde bulundu. Ben de ona ‘Sürgünde ölebilirim ancak halkına ihanet eden lider olmayacağım. Şayet bizim iyiliğimizi istiyorsan ordunu Kırım’dan ve Ukrayna topraklarından çek ve bizi rahat bırak’ cevabını verdim” dedi.

BİZİ TERÖRİST OLARAK GÖRÜYOR

“Putin’in dostluğuna inanan kaybeder. Onun tek isteği kendi idealleri uğruna köle olmanız” diyen Mustafa Cemil Kırımoğlu “Bana yapılan teklif vatanıma, milletime ihanet etmekle aynı içeriği taşıyor. Biz ana vatanımızdan sürüldük. Binlerce Türk orada ağır baskı altında hayatta kalmaya çalışıyor. Putin’in nazarında onunla işbirliği yapmayan herkes terörist. Nitekim yaptığı konuşmalarda tüm Kırım Tatarları’nı İslamcı-terörist olarak göstererek kriminalize ediyor” ifadelerine yer verdi.

2014 TEKERRÜR ETMEYECEK

Ukrayna Meclisi’nin hayati kararlar için toplandığını aktaran Kırımoğlu “Bu sefer 2014 faciasının tekerrür etmesine izin vermeyeceğiz. Ukrayna’da yaşayan tüm Türkler cephe hattında işgale karşı savaşacak. Rusya için hiçbir şey kolay olmayacak. Ne hibrit savaş teknikleri ne de topyekûn işgal girişimi Ukrayna’yı diz çöktürmeyecek. Maneviyatımız çok yüksek ve tarihe geçecek bir direniş destanı yazacağız” dedi.

Kırımoğlu, Putin’in Donetks ve Luhansk’ın işgali ile yetinmeyeceğini hatırlattı ve Rus ordusunun büyük çaplı saldırı hazırlığı yaptığını, bilgisini paylaştı. Kırım Tatarları’nın lideri Kırımoğlu tüm dünyayı Ukrayna’da yaşanacak felaket öncesi işbirliği yapmaya çağırdı.

Kırımoğlu, Putin'in teklifini ve perde arkasını gazetemize anlattı

PUTİN, İLHAK ÖNCESİ 2014'TE DE ARAMIŞ

Rusya’nın 2014 yılında Kırım yarımadasını ilhak etmesinden kısa bir süre önce Putin, yine Kırımoğlu’nu aramıştı. Rusya yönetiminin Kırım Tatarlarının hayatını iyileştirme ve ulusal kültürlerini koruma konusunda Ukrayna yönetiminin 23 yıldır yapmadıklarını birkaç günde yapacağını vadeden Putin’e, Kırımoğlu “Bizlerin yaşadığı sıkıntılar Rusya’dan kaynaklanıyor. Rusya yönetimi bu tür görüşmeleri doğrudan doğruya Ukrayna yönetimiyle yapmalı ve Kırım’dan askerlerini çekmeli” diye cevap vermişti.

Kırımoğlu: Rusya büyük bir Kuzey Kore haline geliyor Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından uluslararası camianın tepkisinin çok sert olmasını beklediğini ancak olmadığını belirterek, "Rusya Federasyonu yavaş yavaş büyük bir Kuzey Kore haline geliyor. Hiçbir yere onları davet etmiyorlar. Dünya anladı da ama maalesef gerekli davranışlar yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzatan Rusya'ya tepki Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun, Kırım'a giriş yasağının 2034'e kadar uzatılmasına ilişkin Rusya'ya tepki gösterdi.