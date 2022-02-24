Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in askeri operasyonu başlatmasıyla Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla THY'nin bugünkü Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.
Putin harekat emri verdi: Donbas'a askeri operasyon başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Kramatorsk kentinden patlama sesleri duyuluyor. ABD Başkanı Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.