Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türklere uyarı mesajı geldi. Açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilirken Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağı duyuruldu.

"Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz" denilen açıklamada bakanlığa ulaşılacak numaralar paylaşıldı:



"Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929. Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612



Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026."



Rusya Ukrayna'yı vurdu: Kaçış başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçmaya başladı.

Rusya Ukrayna'daki diplomatları tahliye etmeye başladı Rusya Ukrayna'daki diplomatları tahliye etmeye başladı.