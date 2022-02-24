Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki raporunu tamamlandı ve Genel Kurulu’na gönderdi.

Raporda dokunulmazlığını kaldırılmasına ilişkin fezlekede terör örgütüne üye olmak suçunun toplumda infiale neden olmasının ve iddiaların ciddiliğinin göz önüne alındığı belirtildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlık raporu tamam HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’lin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu raporunu tamamladı.