Türkiye Gazetesi

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ve Türkiye'de yaşayan Ukrayna vatandaşları, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Türkiye ve Ukrayna bayrağı açan grup, 'Putin Ukrayna'dan git', 'Türkiye Ukrayna'ya destek ver' sloganları attı.

Grup Sözcüsü Yuliya Biletska, "Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar olarak değerli Türk halkına sesleniyoruz. Rusya Ukrayna'ya karşı savaş başlattı. Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak ele geçirmeyi, işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rusya'nın bu saldırganlığını kınıyoruz. Rusya, Ukrayna topraklarındaki işgali bir an önce sonlandırmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe minnettarız. Bugün Ukrayna'nın başına gelenler yarın diğer ülkelerin de başına gelebilir. Tüm Türk halkını Ukrayna'ya destek olmaya çağırıyoruz" dedi.

BİRLİĞİMİZ İLE KAZANABİLİRİZ

Açıklamanın ardından Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'da yaşayan gelişmeler hakkında vatandaşlarını bilgilendirdi. Büyükelçi Bodnar, zor bir zaman geçirildiğini belirterek, "Bu birliğimiz ve dayanışmamız ile kazanabiliriz. Kayıplarımız var, imha edilen araçlar var, herkes savaşıyor, kimse pes etmiyor. Rus kuvvetleri bazı yerlere girdi, o yerlerde özellikle mücadele devam ediyor" şekline konuştu.

BİZ BU İŞGALE KARŞI ÇIKACAĞIZ

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin ise "Bu işgal bütün dünyanın gözü önünde olan bir işgal. Bu işgal sadece Ukrayna değil Ukrayna'da yaşanan Kırım Tatarlarına da yapılan bir saldırı. Biz bu işgale karşı çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Bu saldırı öyle zannedildiği gibi kolay olmayacak, Ukrayna zannedildiği gibi kolay çökmeyecek, kazanan taraf Ukrayna, Kırım Tatar halkı olacak. Kendi coğrafyamızda demokrasinin, hukukun gelmesini istiyoruz. Haydut devletlerin, mafya devletlerin pazu gösterdiği yer olmak istemiyoruz. Karadeniz'in, Ukrayna'nın, Türkiye'nin güvenliğini istiyoruz" diye konuştu.

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