Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından 64 göçmen Yunan karasularına, Türk karasularına iterek ölüme terk edildi. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türk karasularına mültecileri ittiği bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri 64 kaçak göçmeni açık denizde kurtardı.
3 lastik bot içerisinde bulunan göçmenler işlemlerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Türkiye'de kaybolmuştu... Acı haber Yunanistan'dan geldi Aydın Didim'de denizde kaybolan şahsın cansız bedeninin Yunanistan karasularında bulunduğu öğrenildi.
Yunanistan Türk balıkçılarına ateş açtı: 1 yaralı Ege Denizi'nde Yunanistan unsurları 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Olayda 1 kişi bacağından yaralandı.
Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı Muğla'da Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 41 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.